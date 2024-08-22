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Уральские врачи спасли женщину, у которой в родах остановилось сердце из-за крайне редкого и опасного осложнения

Уральские врачи спасли женщину, у которой в родах остановилось сердце из-за крайне редкого и опасного осложнения

Уральские врачи спасли молодую женщину, у которой во время родов остановилось сердце. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, у 36-летней пациентки произошла эмболия околоплодными водами.

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