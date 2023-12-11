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Гендиректор разработчика чипов Arm Holdings Хаас предупредил о «восстании машин»

Гендиректор разработчика чипов Arm Holdings Хаас предупредил о «восстании машин»

Директор компании Arm Holdings, являющейся одним из ведущих разработчиков чипов, Рене Хаас предупредил, что, принимая во внимание скорость развития искусственного интеллекта (ИИ), человечество скоро может лишиться над ним контроля.

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