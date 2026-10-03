С 2026 года изменятся правила возврата железнодорожных билетов в России

С 2026 года размер удержания при возврате жд-билетов будет зависеть от времени до отправления: от 1% за 45 суток и до 10% за девять суток и менее.
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