Киев потребовал от Варшавы починить передаваемые МиГ-29

Украина продолжает добиваться от Польши передачи советских истребителей МиГ-29, однако выдвинула дополнительное условие: Киев готов принять самолёты только вместе с оборудованием для их ремонта и технического обслуживания.
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