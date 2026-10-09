На Приморском бульваре идёт масштабная работа по обновлению цветников

На основных клумбах выполняют замену грунта.Специалисты проводят часть работ вручную, а на больших участках задействуют специализированную технику — она позволяет качественно и оперативно снять истощённый слой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым