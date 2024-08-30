Камчатский родильный дом перейдет на инновационное таблетированное питание

Камчатский край перешел на новую систему питания беременных в роддомах. Теперь они смогут принимать пищу прямо в палатах, благодаря термобоксу, который содержит все необходимые продукты для питания и позволяет хранить блюда при любой температуре.
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