Челябинское «Динамо» впервые выиграло Кубок телеканала «Волейбол»

Челябинские волейболисты одолели «Ярославич» в финале со счетом 3:1, решающее очко в четвертой партии принес суперэйс Владимира Кузнецова.
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