Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Штурмовики провели учения по форсированию Днепра в Херсонской области

Штурмовики провели учения по форсированию Днепра в Херсонской области

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Днепр» провели учения в Херсонской области. Они отработали действия по пересечению водной преграды и порядок высадки на берег, занятый противником.

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