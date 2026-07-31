Мужчина создал необычные бумажные шторы с изящным узором

Мастер показал необычный способ создания декоративных штор. Сначала он изготовил сотни тонких бумажных трубочек, окрасил их в разные цвета, а затем вручную закрепил их на основе, постепенно собирая изображение.
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