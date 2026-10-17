17 октября выступления протестантов в Франции достигли очередного пика.Демонстрации прошли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере.
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Во французской стороне
Тонут улицы в огне,
Революция бушует
На французском майданЕ!
Как на это погляжу -
Шибко много куражу
На майдане возле бани
В этом вашем ПарижУ!
Недовольных горожан
Прет напором на майдан,
И колбасит не по-детски
Майданутых парижан.
Озверелые торчки
Бьют жандармам черепки!
И грозят всерьез Макрошке
Отрубанием башки!
Наконец-то наконец
Злобный северный песец
Пробирается к Макрошке
В Елисейский во дворец!!!
Не волнуйтесь, господа!
Жизнь честна, как никогда -
Просто киевское эхо
К вам вернулось сквозь года....
Как бы нас не трясло, как во Франции. Мигрантов власть достаточно завезла для такой тряски.
все эти тряски-не конструктивны...у протестующих должна быть программа и цели....а здесь что?...протест против всего-это путь в никуда...
Мерзни волчий хвост,тряси макрошку с его женом.
НАС ВСЕХ скоро будет трясти подобным образом, как сейчас Францию трясет. Можно подумать, что это французские "школьники" устраивают погромы, пожары и сопротивления полиции? ......НЕТ!! ЭТО МИГРАНТЫ!! ..... Подготовленные и хорошо обученные... Российскому руководству ТОЖЕ следует над этим задуматься...