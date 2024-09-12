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Наш район Южнопортовый

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Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Москве. Учреждение, в которое ежедневно поступают добровольцы, желающие отправиться в зону СВО, посетил Депутат Госдумы Анатолий Выборный.

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