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Лувр нуждается в модернизации: Президент Макрон рассматривает реконструкцию

Лувр нуждается в срочной модернизации. Президент Макрон планирует объявить о бюджетной поддержке для реконструкции музея, страдающего от устаревших объектов и переполненности, с целью улучшения условий для посетителей.

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