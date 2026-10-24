Юморные рассказы В ту ночь мне приснился сон. Я сидел на крыше своего дома — не на простой крыше, а на позолоченной, дом стоял на экзотическом острове и с крыши открывался вид на другие острова Мальдив.
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