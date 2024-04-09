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Здоровье - высшая ценность жизни. С ним ничто не может сравниться - ни богатство, ни положение в обществе, ни известность.

Здоровье - высшая ценность жизни. С ним ничто не может сравниться - ни богатство, ни положение в обществе, ни известность.

Всемирный день здоровья 2024 г. Мое здоровье - мое правоВсемирный день здоровья ежегодно поднимает вопросы, которые затрагивают все человечество и непосредственно влияют на нашу жизнь, для повышения интереса людей к своему здоровью и долголетию.

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