Тейлор Свифт впервые вышла в свет со своим бойфрендом

Певица перестала скрывать любимого. Тейлор Свифт впервые вышла в свет с любимым — Трэвисом Келси LEGION-MEDIAХотя о романе 33-летней Тейлор Свифт и 34-летнего игрока в американский футбол Трэвиса Келси стало известно еще этим летом, до сих пор они еще ни разу не появлялись как пара.
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