Тейлор Свифт впервые вышла в свет со своим бойфрендом

Певица перестала скрывать любимого. Тейлор Свифт впервые вышла в свет с любимым — Трэвисом Келси LEGION-MEDIAХотя о романе 33-летней Тейлор Свифт и 34-летнего игрока в американский футбол Трэвиса Келси стало известно еще этим летом, до сих пор они еще ни разу не появлялись как пара.