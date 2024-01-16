На Сахалине в торговом центре обрушилась крыша из-за снега

На юге Сахалина, в городе Корсакове ночью вторника, 16 января обрушилась крыша торгового центра «У Дельфина» от давления, которое оказывало большое количество выпавшего снега, сообщили РИА Новости в администрации Корсаковского района.
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