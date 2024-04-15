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Иранская пресса рассказала, какие вооружения применялись для атаки на Израиль

Иранская пресса рассказала, какие вооружения применялись для атаки на Израиль

Иранские СМИ рассказали, какая номенклатура вооружений была применена при атаке на Израиль. При этом иранские военные не разглашали эти данные, однако государственные издания страны утверждают, что для атаки на военные объекты в Израиле использовались беспилотники-камикадзе и несколько видов баллистических и крылатых ракет.

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