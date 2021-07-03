России будет непросто воевать с «Талибаном» — мнение

Русская веснаПолитикаРоссии будет непросто воевать с «Талибаном» — мнение Известный журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев — о нарастающей напряженности в Средней Азии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWaleryСами они должны воевать, Россия только корректировать. Может быть с талибами России будет больше пользы дружить чем с ненадежными правителями республик СА. Талибы враги США, следовательно с нами могут и не конфликтовать. Из СМИ информация противоречивая и часто недостоверная. Доверимся и поддержим Правительство, которое точно худшего для своей страны не желает. В казахстане НАТО проводят свои учения... подождем посмотрим*.Комментировать
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