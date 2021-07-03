Русская весна

115 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Гаврилов
    хромая утка- может говорить всё.... ответственности уже не несётМеркель хотела бы...
  • Александр борисов
    интересно очень - это с какого перепуга эта хромая утка указывает нам как транспортировать газ, если только как близк...Меркель хотела бы...
  • Александр борисов
    интересно очень - это с какого перепуга эта хромая утка указывает нам как транспортировать газ, если только как близк...Меркель хотела бы...

России будет непросто воевать с «Талибаном» — мнение

России будет непросто воевать с «Талибаном» — мнение

Известный журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев — о нарастающей напряженности в Средней Азии.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Walery
Сами они должны воевать, Россия только корректировать. Может быть с талибами России будет больше пользы дружить чем с ненадежными правителями республик СА. Талибы враги США, следовательно с нами могут и не конфликтовать. Из СМИ информация противоречивая и часто недостоверная. Доверимся и поддержим Правительство, которое точно худшего для своей страны не желает. В казахстане НАТО проводят свои учения... подождем посмотрим*.

Картина дня

наверх