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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Беларуси: «Наши биатлонисты конкурентоспособны – это победители и призеры Олимпиад, чемпионатов мира. Они все в прекрасной форме»

Сегодня в Раубичах стартовал Кубок сильнейших спортсменов по биатлону, в котором принимают участие российские и белорусские спортсмены.

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