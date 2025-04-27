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Динамовцев не остановит даже канадский тренер. Прогноз на «Трактор» — «Динамо» Москва

Динамовцев не остановит даже канадский тренер. Прогноз на «Трактор» — «Динамо» Москва

Команда Кудашова начнет полуфинал с тяжелой победы.В понедельник состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

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