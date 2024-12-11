Свидетели рассказали подробности страшного убийства

Перед судом предстал мужчина, который зарезал бывшую жену на глаза у коллег 10 декабря в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего Александра Елина, убившего свою бывшую супругу.