Авторы Fallout: London поделились новыми подробностями проекта Создатели модифика...

Авторы Fallout: London поделились новыми подробностями проектаСоздатели модификации Fallout: London для Fallout 4, которая по своим масштабам тянет на полноценную игру, в ходе недавнего стрима поделились новыми подробностями проекта.
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