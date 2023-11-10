Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?

Да не дай Бог опять жить, как в 1947 году.

Лариса Голубицкая

А как нужно было жить через два года после войны? Страна жила,работала,восстанавливала ВСЁ! И если бы сейчас союз существовал-жили бы намного лучше! Задолбали уже,хая СССР!!!!!!