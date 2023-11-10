«Авторшу нужно в СССР переместить год так в 1947, в коммуналку. Устроить на работу на фабрику, Подъём в 5-30, Завтрак, на работу к 8-00 в переполненном трамвае, либо пешком, рабочий день до 17-00.
Что будет, если переместить вас в 1947 год, в коммуналку?
Комментарии
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Платон Платонов
Да не дай Бог опять жить, как в 1947 году.
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16 час.
Лариса Голубицкая
А как нужно было жить через два года после войны? Страна жила,работала,восстанавливала ВСЁ! И если бы сейчас союз существовал-жили бы намного лучше! Задолбали уже,хая СССР!!!!!!
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13 час.
Платон Платонов
Жили бы на много лучше, чем когда?
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12 час.
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