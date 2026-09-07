Xiaomi Pad 9 Pro Max может служить монитором для ПК и игровой консоли

Планшет получит 13,3-дюймовый экран 3,4K, USB-C с широкими возможностями и сможет работать сразу в нескольких сценариях Xiaomi раскрыла первые подробности Pad 9 Pro Max — нового флагманского планшета, презентация которого состоится 7 сентября.
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