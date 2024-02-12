Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Больше не страдаю с засорами - Подскажу, как от него легко избавиться с помощью бутылки. Удивительный метод знакомого сантехника

Больше не страдаю с засорами - Подскажу, как от него легко избавиться с помощью бутылки. Удивительный метод знакомого сантехника

Прочищаем без вантуза засор в мойке, ванне и унитазе. Быстрый и качественный способ Способ, которым я хочу поделиться с читателями, пригоден для использования при работе со стоками любых сантехнических емкостей: моек, раковин, ванн, поддонов душевых кабинок и даже унитаза.

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Комментарии
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Владислав Ильмер
Ну вантуз из бутылки. Проще купить вантуз.
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21 час.
А
Алексей
Вантуз хоть резиновый,а бутылка пластиковая.Дальше объяснять?
Ответить
18 час.

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