Больше не страдаю с засорами - Подскажу, как от него легко избавиться с помощью бутылки. Удивительный метод знакомого сантехника

Прочищаем без вантуза засор в мойке, ванне и унитазе. Быстрый и качественный способ Способ, которым я хочу поделиться с читателями, пригоден для использования при работе со стоками любых сантехнических емкостей: моек, раковин, ванн, поддонов душевых кабинок и даже унитаза.
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