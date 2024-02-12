Больше не страдаю с засорами - Подскажу, как от него легко избавиться с помощью бутылки. Удивительный метод знакомого сантехника

Прочищаем без вантуза засор в мойке, ванне и унитазе. Быстрый и качественный способ Способ, которым я хочу поделиться с читателями, пригоден для использования при работе со стоками любых сантехнических емкостей: моек, раковин, ванн, поддонов душевых кабинок и даже унитаза.