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Троллейбусы экстренно изменили маршруты в Петрозаводске

Из-за брошенной фуры троллейбусы №3 и 5 вынуждены изменить маршруты Утром 13 февраля троллейбусы №3 и 5 в Петрозаводске вынуждены изменить свои маршруты из-за фуры, прошенной на улице Заводской перед выездом на Шуйское шоссе.

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