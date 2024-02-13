Троллейбусы экстренно изменили маршруты в Петрозаводске

Из-за брошенной фуры троллейбусы №3 и 5 вынуждены изменить маршруты Утром 13 февраля троллейбусы №3 и 5 в Петрозаводске вынуждены изменить свои маршруты из-за фуры, прошенной на улице Заводской перед выездом на Шуйское шоссе.