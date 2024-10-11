Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего визит в РФ провокацией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, спросившего его, не является ли визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме «еще одной провокацией в сторону Брюсселя».
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