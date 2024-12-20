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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чуквуэмека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе. Они не играли в АПЛ в этом сезоне

Об этом в сообщает Фабрицио Романо. По данным инсайдера, Казадеи, скорее всего, будет играть в Серии А.

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