Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 8 из 10 жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) По данным ВЦИОМ, 78,7 % россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину При этом работу главы государства хорошо оценивают 76,7% респондентов.