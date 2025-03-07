Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 81% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 8 из 10 жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) По данным ВЦИОМ, 78,7 % россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину При этом работу главы государства хорошо оценивают 76,7% респондентов.
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