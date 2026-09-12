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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» вырвал победу у «Локомотива», опять проиграв первый тайм. Стало полегче?

«Зенит» вырвал победу у «Локомотива», опять проиграв первый тайм. Стало полегче?

Предматчевые представления на «Газпром-Арене» становятся все масштабнее и зрелищнее. Не часто приходится видеть на футбольном поле перед игрой симфонический оркестр, но в культурной столице России возможно всё.

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