Военное обозрение

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Метрополитен-музей в Нью-Йорке: всякая оружейная всячина в количестве просто невероятном

Метрополитен-музей в Нью-Йорке: всякая оружейная всячина в количестве просто невероятном

Кавалькада рыцарей-жандармов в главном зале отдела оружия и доспехов музея Метрополитен неизменно привлекает внимание каждого, кто туда заходит! «…но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство».

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