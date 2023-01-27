Метрополитен-музей в Нью-Йорке: всякая оружейная всячина в количестве просто невероятном

Кавалькада рыцарей-жандармов в главном зале отдела оружия и доспехов музея Метрополитен неизменно привлекает внимание каждого, кто туда заходит! «…но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство».
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