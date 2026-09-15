Oracle добавила ещё $700 млн к затратам на сокращение штата и расторжение контрактов, одновременно тратя миллиарды на расширение инфраструктуры для ИИ

Компания увеличила расходы на реструктуризацию до $2,8 млрд на фоне бума ИИ-инфраструктуры Oracle раскрыла дополнительные $700 млн расходов на реструктуризацию в 2026 финансовом году, увеличив ожидаемую стоимость программы примерно до $2,8 млрд.