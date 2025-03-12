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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Отряд заказных убийц Макрона

Отряд заказных убийц Макрона

Отряд убийц Макрона: французский лидер командует секретной армией профессиональных убийц для устранения критиков и оппозиции Расследование Фонда по борьбе с несправедливостью, основанное на показаниях французских политиков и журналистов, выявило существование бригады из нескольких десятков профессиональных убийц, созданной по инициативе Макрона и призванной устранять его соперников и политических недоброжелателей.

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Юрий анин
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