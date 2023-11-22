Тетрадзе посоветовал российским футболистам не спешить с отъездом в Европу

Омари Тетрадзе, бывший футболист сборной России, прокомментировал высказывание действующего тренера национальной российской команды Валерия Карпина, который порекомендовал российским игрокам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в другие чемпионаты.
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