Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ

Российский президент Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», заявил об использовании Западом Украины с целью создания угроз безопасности РФ.
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