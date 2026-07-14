Сбой или блокировка? Сайт Google перестал открываться в России

Помимо сервисов Google пользователи также потеряли доступ к сайтам Apple и репозиторию GitHub.Во вторник, 14 июля, пользователи из разных регионов России начали массово жаловаться на недоступность сервисов Google: проблемы фиксируют и с поиском, и с сайтом компании, и с другими продуктами.