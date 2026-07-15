СМИ: Samsung будет выпускать 2-нм ИИ-чипы для Anthropic

Официально о сделке пока не объявлено. Предполагается, что решение связано с тем, что среди стратегических инфраструктурных партнеров Anthropic именно Samsung обладает собственными мощностями для выпуска не только памяти, но и сложных вычислительных микросхем.
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