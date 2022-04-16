Президент РФ Володимир Путін приймає військовий парад у Москві, 2018 р. (архівне фото AFP PHOTO/Yuri KADOBNOV) Андрій Солдатов: «Путін досить довго вважав, що "операція" ось-ось закінчиться» Журналіст-розслідувач – про зміну російської тактики в Україні та можливі чистки в лавах російських силовиків Нижче публікуються уривки з телеінтерв'ю головного редактора сайту «Агентура» та старшого експерта Центру […] Сообщение Андрій Солдатов: “Путін досить довго вважав, що “операція” ось-ось закінчиться” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.