На Сахалине сотрудники полиции эвакуировали людей из горящего многоквартирного дома

8 января в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу Сахалинской области поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме в городе Невельске кровли на площади тысячи квадратных метров.
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