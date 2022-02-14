Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Проводимые Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, одно из крупнейших спортивных событий в мире, стало ярким проявлением стремительного роста рынка цифровой экономики Китая, начиная с цифровых платежей в юанях и широкого применения 5G, облачных и искусственных технологий, которые расширяют возможности мероприятия, и заканчивая долгожданным выпуском официально лицензированных невзаимозаменяемых токенов (NFT) … Сообщение Китай сегодня: китайские инвесторы «делают большие ставки» на выпуск NFT появились сначала на Новостной портал PRC.