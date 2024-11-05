Детям до 14 лет предложили запретить пользоваться соцсетями

Россиянам младше 14 лет предложили запретить доступ к социальным сетям. Соответствующее обращение направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, а также главам Совфеда и Госдумы Валетине Матвиенко и Вячеславу Володину.