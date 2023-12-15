Путин пообещал изучить вопрос расширения трассы "Тюмень – Новосибирск"

Во время прямой линии президенту России задали вопрос о дороге между Омском и Новосибирском.Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря пообещал изучить вопрос о расширении трассы "Тюмень – Новосибирск" на участке между столицей Сибири и Омском.
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