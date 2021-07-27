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Олимпиада-2020. Тхэквондо. Мужчины, +80 кг. Жапаров не вышел в 1/2 финала

Казахстанский тхэквондист Руслан Жапаров на ОИ-2020 проиграл корейскому тхэквондисту Кьо Дон Ину со счетом 2-10, и таким образом, не вышел в 1/2 финала соревнований.

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