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Ростех

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Отечественный ИИ помог найти 250 детей в Новосибирской области

Отечественный ИИ помог найти 250 детей в Новосибирской области

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта разработки технологического партнера Госкорпорации Ростех, компании NtechLab, помогла найти в Новосибирской области 250 пропавших детей чуть менее чем за полтора года.

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