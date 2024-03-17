Макрон заявил, что Франция может однажды провести наземную операцию против РФ

Франция готовится к тому, чтобы в случае необходимости провести военную операцию против России. Макрон отметил, что не хочет этого и "не будет это инициировать", но считает, что его страна должна готовиться "к любым сценариям".
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