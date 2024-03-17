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Макрон заявил, что Франция может однажды провести наземную операцию против РФ

Макрон заявил, что Франция может однажды провести наземную операцию против РФ

Франция готовится к тому, чтобы в случае необходимости провести военную операцию против России. Макрон отметил, что не хочет этого и "не будет это инициировать", но считает, что его страна должна готовиться "к любым сценариям".

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Комментарии
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Ole Ole
По природной своей сути грезит влажными ночами о большом русском  х.....
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20 час.
Анастасия Гончарова
чет хранцузкая  Манька прибурела и не в меру раскукарекалась! пора ее чпокнуть как следует!!!😂😂😂😂😂
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19 час.
Бендер Задунайский
Впору по примеру друга в сассаном зеленом трико переодеться в коричневые кальсоны .
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19 час.

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