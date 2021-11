Тодд Говард рассказывает о грядущих играх Bethesda, Маккри из Overwatch становится героем комикса, Among Us получает огромное обновление с дополнительными ролями, Jurassic World Evolution 2 обзаводится релизным трейлером, выход Steam Deck откладывается до февраля, GTA: The Trilogy теряет часть композиций и показывает геймплей.