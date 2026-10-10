Как моряки выживали без пресной воды и где ее брали посреди океана

Моряки парусников посреди океана оказывались в парадоксальной ситуации: вокруг вода, но пить ее нельзя.
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