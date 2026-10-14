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В Новороссийске обнаружены выбросы нефтепродуктов

В Новороссийске обнаружены выбросы нефтепродуктов

При мониторинге береговой линии были выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов. Но, по данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, это не те нефтепродукты, которые перевозил пострадавший 6 октября Aframax Rio.

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