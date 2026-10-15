Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск у секретаря выборгского отделения КПРФ Анжелы Донской, изъяв у нее мобильный телефон и вручив повестку по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удар по Северному...
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым