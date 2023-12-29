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Русская весна

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CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года, — CNN Türk

CША ожидали, что в Турции одобрят членство Швеции в НАТО до конца года, — CNN Türk

США ожидали, что протокол о членстве Швеции в НАТО будет ратифицирован Великим национальным собранием (парламентом) Турции до 31 декабря, но это оказалось невозможным с точки зрения работы законодательного органа, передал телеканал CNN Tü rk.

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